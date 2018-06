Quartel da GNR de Oliveira do Bairro: Requalificação das instalações para breve (JB) 02 jun 2018, 09:59 As obras de requalificação do quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Oliveira do Bairro podem estar para breve, acredita o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo. A edilidade já fez chegar ao Destacamento Territorial de Anadia da GNR a informação técnica e as plantas de arquitetura do edifício, documentos destinados ao processo de requalificação das atuais instalaçõesler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)