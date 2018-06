Campeonato Andebol 1: última jornada decisiva para o São Bernardo 02 jun 2018, 09:47 A Fase Final do Grupo B do Campeonato Andebol 1 vai chegar ao fim este sábado, 2 de Junho, dia em que se disputa a 14ª e última jornada, com todos os jogos a ter início às 18 horas. Todas as atenções estão voltadas a Norte, com o AC Fafe a receber o CD S. Bernardo, num jogo que será determinante para as duas equipas, já que se discute a manutenção na primeira divisão. O AC Fafe está em vantagem, com mais um ponto que o CD S. Bernardo e tem a seu favor o facto de jogar em casa e, portanto, os aveirenses terão de se apresentar ao melhor nível para lutar pela vitórialer artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

