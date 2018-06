Hospital de Aveiro emite nota de pesar pela morte do médico António Rodrigues 01 jun 2018, 18:08 O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) "manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento" de António Bastos Marques Rodrigues, médico, patologista clínico, que exerceu, durante 31 anos a sua actividade no Hospital de Aveiro, onde entrou em 1978, para realizar o Internato Geral, depois de ter concluído, na Universidade de Coimbra, o Curso de Medicina. António Rodrigues, 67 anos, que era sócio do conhecido laboratório de análises clínicas Avelab, tornou-se especialista em Patologia Clínica em Aveiro, onde exerceu atividade no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, até 2009, ano em que se aposentou. O médico falecido esta sexta-feira assumiu funções várias, de entre as quais se destacam a Direção do Internato Médico, a coordenação do Gabinete Técnico do Centro de Formação do Hospital de Aveiro e a coordenação da Comissão de Acreditação do Hospital Infante D. Pedro. Foi também adjunto da Direção Clínica, membro da Comissão de Controlo de Infeção e integrou o Conselho Nacional dos Internatos Médicos. Por tudo o que deu ao Serviço Nacional de Saúde, o Conselho de Administração do CHBV decidiu prestar uma última homenagem a António Rodrigues e endereça, aos seus familiares e amigos, as mais sentidas condolências, lê-se na nota de pesar. O falecido médico teve atividade autárquica em Aveiro como eleito do PS na Assembleia Municipal. O funeral realiza-se este sábado, a partir das15:00, na igreja de Santo António, em Aveiro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

