Aveiro: Criticada ausência de "reflexão alargada" em torno da requalificação do Rossio 01 jun 2018, 15:48 José Carlos Mota, docente e investigador da Universidade de Aveiro (UA), lamenta a ausência de debate em torno da requalificação do jardim do Rossio, no centro da cidade de Aveiro, não se mostrando surpreendido pela ´chuva de críticas´ manifestada após a apresentação da proposta vencedora do concurso de ideias promovido pela Câmara para criar uma praça, se possível, dotada de estacionamento em cave



"O programa de concurso não mereceu uma reflexão alargada e, como se pode perceber pelas reações, não integrou a devida clarificação dos seus conteúdos, riscos e cuidados", constata o especialista em planeamento urbano que dinamizou localmente movimentos cívicos de cidadãos que foram ativos na contestação à construção de uma ponte pedonal projetada para o canal central no tempo da gestão camarária liderada por Élio Maia, mas também no acompanhamento do projeto à data lançado para requalificar a Avenida Lourenço Peixinho, através do grupo informal Amigos d´Avenida.



"Uma eventual discussão pública do programa teria permitido receber contributos para definir o papel do Rossio na cidade e a sua relação com a envolvente (Bairro da Beira-Mar, antiga Lota, rua João Mendonça e ponte praça, rotunda do Marnoto e Alboi) e para aferir o que os cidadãos de Aveiro desejam para aquele espaço, o que os técnicos municipais, que há anos estudam aquele território, pensam e o que os atores económicos, sociais e culturais precisam", refere José Carlos Mota numa reflexão partilhada hoje nas redes sociais.



"Com este esforço, teria sido possível definir, de forma mais cuidada, os usos e as vivências, o conforto e a imagem, os acessos e as ligações e as formas de sociabilidade, critérios que têm sido amplamente usados entre os profissionais da concepção do espaço público urbano pelo mundo fora", diz o investigador.



José Carlos Mota acredita, contudo, que ainda há "tempo de transformar este exercício num processo amplamente participado e útil para melhorar o Rossio e dotá-lo das qualidades e benfeitorias que carece."



"Existem na nossa comunidade conhecimento, experiência e disponibilidade para que o Rossio seja planeado de uma forma exemplar, valorizando as qualidades ambientais, sociais e urbanísticas que dispõe e para tirar partido do enorme potencial de inovação, criatividade e experimentação que nesta cidade se respira. Este é um momento único na história da cidade, onde, dependendo da opção, todos seremos ganhadores ou perdedores. Teremos capacidade de o agarrar?", remata em jeito de desafio para a participaçã no espaço de debate e ação criado em https://www.facebook.com/orossioaveiro de forma a mobilizar a comunidade "em busca de uma solução para o Rossio".



Discurso direto



"A reação da comunidade Aveirense ao projeto para o Rossio era, de alguma forma, esperada. Como reconheceu implicitamente o Arquiteto Nuno Mateus na sessão onde se conheceu a proposta vencedora do concurso de ideias, esta modalidade de planear territórios está longe ser a mais adequada. Os projetistas respondem a um caderno de encargos que não podem contrariar, gastam um tempo limitado de investigação o que não lhes permite um conhecimento adequado do objeto que querem transformar e fazem um trabalho solitário, sem qualquer contacto com a autarquia e com a comunidade." Notícias Relaccionadas 30 mai 2018, 19:45 Desvendada a nova praça de Aveiro para o secular Rossio Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)