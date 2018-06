Aluna de Sever do Vouga representa Região de Aveiro na final do Concurso Nacional de Leitura 01 jun 2018, 15:20 A severense Rafaela Calvo Coutinho vai representar a Região de Aveiro na final do Concurso Nacional de Leitura que decorre, em Pombal, a 10 de junho, data em que se celebra a língua portuguesa, informa a Câmara local.



A aluna do 1.º CEB foi apurada na fase intermunicipal que teve lugar no Centro de Artes de Águeda.



"Estimular hábitos de leitura e pôr à prova competências de expressão escrita e oral são os objetivos do concurso", refere o comunicado.



A fase intermunicipal é promovida pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e engloba o 1.º, 2.º e 3.º ciclos e o ensino secundário das escolas das redes pública e privada dos onze municípios da região. Em prova estiveram os vencedores de cada um dos ciclos de ensino apurados nas finais concelhias.



A final nacional, em que Rafaela Calvo Coutinho irá participar, terá um júri com duas figuras de relevo da língua, da cultura e do pensamento português e representantes da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), e como presidente, por inerência, a Comissária do Plano Nacional de Leitura 2027. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)