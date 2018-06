Radiolândia – Museu do Rádio nos prémios “Museu do Ano 2018” 01 jun 2018, 14:26 A Radiolândia – Museu do Rádio, sedeado em Bustos – Oliveira do Bairro, foi um dos cinco nomeados para o prémio “Museu do Ano 2018” da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), de entre mais de 250 candidaturas de museus de todo ao país, na cerimónia realizada a 25 de maio, em Lisboa.



Para além de ser considerado como um dos cinco melhores museus nacionais em 2018, o equipamento museológico do Município de Oliveira do Bairro recebeu ainda uma Menção Honrosa na categoria “Colecionador”, premiando, em particular, a extraordinária coleção privada de Manuel Silva, que reúne alguns dos rádios mais raros e importantes do século XX, expostos na Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos.



A Vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas, destacou “a enorme importância que esta distinção nacional tem para o nosso Concelho e em especial para as pessoas da vila de Bustos”. Para a autarca, esta distinção representa “o reconhecimento do espólio e da qualidade museológica da Radiolândia – Museu do Rádio, mas também um prémio pela programação de qualidade que temos vindo a desenvolver neste espaço e pela forma cuidada, sofisticada e ambiciosa como apresentámos a nossa candidatura”. Ainda segundo Lília Ana Águas, “esta distinção da Associação Portuguesa de Museologia faz-nos ter a certeza de que estamos no caminho certo, acreditando que os museus são um instrumento de conservação do património cultural e, através deles, a garantia da perpetuação da nossa identidade”.



A cerimónia de entrega de prémios decorreu em Lisboa, no Museu dos Coches, e contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e Luís Castro Mendes, Ministro da Cultura.



Sobre os Prémios



Os prémios APOM são destinados a todos os profissionais e instituições que trabalhem na área da Museologia e Património Portugueses, nomeadamente: museus, autarquias, instituições do ensino superior, centros de investigação, fundações e associações com esses fins, entre outros.



Sobre a APOM



A APOM - Associação Portuguesa de Museologia (APOM), foi fundada em 1965 com os objetivos de servir a comunidade de profissionais de museus Portugueses e promover o conhecimento da Museologia e dos domínios científicos e técnicos que a informam, nomeadamente através de reuniões e visitas de estudo, conferências, exposições e publicações, bem como realçar a importância do papel desempenhado pelos museus e pela profissão museológica em cada comunidade e entre povos e culturas. A APOM foi a primeira organização profissional ligada aos Museus a ser fundada em Portugal.



Sobre a Radiolândia – Museu do Rádio



Inaugurado em 2017, a Radiolândia – Museu do Rádio está instalada junto à antiga Escola Primária da vila de Bustos, no Concelho de Oliveira do Bairro.



Este novo museu surgiu da vontade do Município de Oliveira do Bairro em criar um espaço para albergar e musealizar um rico e vasto conjunto patrimonial, que serve de base a um local totalmente dedicado à temática do rádio, pensado para servir a comunidade, promovendo a cultura e a educação junto de todos os que o visitem.



O museu tem como base a riquíssima coleção privada de Manuel Silva, natural de Bustos, que reúne alguns dos rádios mais raros e importantes do passado século XX, num vasto acervo que engloba também muitos outros aparelhos oriundos de diversas proveniências e diferentes doadores, o que constitui um espólio absolutamente único e de reconhecimento internacional.



O equipamento herdou o nome de Radiolândia, designação da antiga loja de comércio de rádios, propriedade de Manuel Silva, perpetuando a memória de um local que faz parte da história do concelho de Oliveira do Bairro, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de Bustos e que nos dias de hoje volta a ganhar vida.



A Radiolândia - Museu do Rádio é um espaço considerado de extrema importância para a promoção cultural e essencial na salvaguarda e valorização do património e história locais, que integra, para além de uma moderna área expositiva, zona de reservas museológicas visitáveis e diversas áreas técnicas.



O espaço está aberto de segunda a sexta feira, entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 18h00, aos sábados entre as 14h00 e as 18h00 e aos domingos e feriados mediante marcação prévia, para os contactos 939 951 072 / radiolandia@cm-olb.pt. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)