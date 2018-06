O Tribunal de Aveiro condenou, esta sexta-feira, a penas de seis anos e nove meses e seis anos de cadeia dois indivíduos acusados de furtos.



Uma mulher julgada por recetação foi também condenada a um ano e meio de prisão, mas ficou com a pena suspesa.



Os assaltos cometidos pela dupla masculina, com grande incidência a casas, ocorreram, em Ovar, Avanca e Pardilhó (estas últimas duas freguesias de Estarreja) entre 2015 e 2016, num período em que não lhes era conhecida qualquer ocupação profissional.



"Isto de entrar na casa das pessoas, de noite e de dia, partir portas e janelas, perturba muito as pessoas. Andam há anos a praticar estes crimes, sem alterações de comportamento", censurou a juíza presidente após a leitura do acórdão.



Além de electrodomésticos, ferramentas, produtos electrónicos, televisores, ferragens, bebidas e outros artigos, terão sido levados objetos em ouro e prata, bicicletas e um motociclo, no valor de vários milhares de euros, que eram colocados no mercado da recetação.



Dos cerca de 10 furtos imputados pela acusação a cada acusado, o tribunal deu como provado o envolvimento na esmagadora maioria.



Os dois arguidos foram absolvidos da posse arma proibida (armas brancas), que a PSP apreendeu na residência que partilhavam em Ovar, onde foram também recuperados diversos artigos furtados. Mas um deles terá, ainda assim, de pagar uma coima de 500 euros.

O outro indivíduo ficou obrigado também a pagar 400 euros ao proprietário de uma bicicleta furtada. Trata-se do mais cadastrado, de 29 anos, pasteleiro, de Pardilhó, Estarreja, já detido. Somou a 12º condenação por furtos e roubos. Na pena anterior, estava a cumprir seis anos e meio de cadeia. Acabaria por ser indiciado pelos assaltos levados agora a julgamento quando gozava de liberdade condicional, entretanto revogada.



Nas declarações prestadas em julgamento, dos nove furtos a residências que lhe são imputados assumiu apenas um, em Avanca, onde, além de objetos diversos subtraídos, deixou um rasto de destruição para retirar ferragens, torneiras e outros metais. "Estava alcoolizado, não me recordo mas não quero dizer que não fui eu", disse ao ser confrontado com as suas impressões digitais encontradas no local.



Quanto aos restantes assaltos, limitou-se a confessar um furto em Ovar, de onde levou bebidas de uma garrafeira de coleção que estavam avaliadas em 8 mil euros. Disse que entregou as garrafas ao segundo acusado a troco de 100 euros, que entretanto as terá vendido a terceiros.



O arguido negou o envolvimento no furto de bicicletas, algumas de gama alta, para desmontar e vender às peças ou montar em outras. "A minha vida era o álcool, andava descontrolado", insistiu ao justificar o seu envolvimento nos assaltos que assumiu.



A mulher, de 39 anos, residente em Ovar, recebeu a quarta condenação por recetação, motivando o aviso da juíza presidente: "na próxima vez, seja qual for o crime, vai presa".