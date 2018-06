A tradicional entrega de medalhas aos colaboradores mais antigos da Universidade de Aveiro (UA), realizada esta manhã, foi aproveitada pelo Reitor Paulo Jorge Ferreira para evocar a memória de Vitor Gil, primeiro Reitor da academia, falecido esta semana aos 79 anos.



"Neste dia em que distinguimos todos os que acompanham o percurso da universidade, alguns há já 40 anos, ele, ´o homem que não quis esperar´, começou a fazer acontecer a UA há 45 anos. Todos os que aqui estão têm contribuido para o mesmo grande projeto partilhado que com ele se iniciou e certamente querem dizer como eu digo: muito obrigado Vitor Gil", afirmou o Reitor, que tomou posse no início do passado mês.



Lembrou que "a ideia" de universidade então lançada partiu da "identificação de áreas científicas inovadoras e necessárias à região", depois "desenvolvida e consolidada" nos sucessívos mandatos, até á atualidade "numa visão partilhada comum".



Sobre os 200 medalhados pelo seu percurso profissional na UA, Pedro Jorge Ferreira vê na "diversidade e individualidade" dos rostos homenageados "a maior riqueza que temos".



Mais do que o passado ou do presente, o reitor, que esteve ladeado de ex-reitores, mostrou-se mais interessado no "muito futuro que temos para decidir em conjunto. O melhor é que podemos escrever juntos".



Entre os medalhados pela ligação à UA figurou o anterior reitor Manuel Assunção (40 anos de vínculo).