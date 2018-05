UA está entre as 600 melhores universidades do mundo em dois rankings 01 jun 2018, 00:28 A Universidade de Aveiro (UA) está entre as 600 melhores instituições de ensino superior do mundo, segundo duas seguintes avaliações internacionais concluídas no final de maio: THE World University Rankings e a publicada pelo Centro para os Rankings Universitários Mundiais (CWUR, em inglês). No ranking CWUR é clara a prestação da UA em relação à avaliação realizada no ano passado (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

