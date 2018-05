Após um jogo emotivo (1-1) perante um Fiães muito aguerrido, foi necessário recorrer à lotaria das grandes penalidades, que saiu ao Beira-Mar (7-8).



O prémio valeu a presença na final da Taça Distrital, a 10 de junho, em Aveiro, onde irá estar também o Pampilhosa, que, no seu reduto, afastou o São João de Ver após a igualdade (1-1) no tempo regulamentar igualmente ficar desfeita através de castigos máximos.



Em Fiães, o equilíbrio foi uma nota dominante em praticamente todos os aspetos do jogo: posse de bola, golos, oportunidades e mesmo nas grandes penalidades. O Beira-Mar acabaria por justificar a vitória no cômputo geral, beneficiando ainda da ´estrelinha´ da sorte.



A equipa de Aveiro até entrou mal, sofrendo um golo logo aos quatro minutos, com culpas para a defesa, mal posicionada. Xavi aproveitou o ´brinde´ na pequena área, após cruzamento da esquerda, e só teve de empurrar a bola para o fundo da baliza.



O jogo desenrolou-se em toada de parada e resposta até ao empate, pelos 20 minutos, também com facilidades defensivas. Janita não segurou um livre apontado por Artur e Mané, esta tarde de volta ao seu lugar de central, foi rápido a meter o pé.



Com as equipas mais soltas, assistiu-se ao melhor período da partida. O segundo do Fiães esteve muito perto de acontecer num lance em que Marco fez uma defesa incompleta após livre da esquerda. Ramos e Hugo, bem posicionados, atrapalharam-se na ´hora da verdade´, levando os adeptos da casa ao desespero.



A resposta do Beira-Mar foi ao mesmo estilo. Primeiro, na sequência de livre da direita, o central Lobo perdeu uma oportunidade num micro segundo de hesitação. Depois seria Alex a rematar com muito perigo. Os aurinegros pareciam mais perto do segundo golo, que não chegou por manifesta falta de eficácia, como se verificou também na segunda parte.

Aurinegros perdulários

Após o intervalo, jogou-se mais com o coração e menos cabeça. O cronómetro foi avançando sem lances dignos de registo. Aos 68 minutos, Xavi, de livre, obrigou o guarda-redes forasteiro a defesa apertada para canto.



Os nervos dentro do campo extravasaram para fora. Após um lance, o treinador do Fiães viu ordem de expulsão por palavras dirigidas à arbitragem.

Pouco depois, Zé Bastos fez uma desmarcação que valeu meio golo, mas Alex permitiu a defesa.

O jogo reanimou com o Fiães a responder com um cabeceamento perigoso de Fabiano.



Muito perto dos 90 minutos, Zé Bastos ainda teve forças para ir à linha e cruzar da direita, colocando a bola de forma perfeita em Aparício que... atirou ´à figura´, desperdiçando uma oportunidade flagrante.



Suspense até à única defesa nas grandes penalidades

No recurso a penáltis, a primeira série de cinco terminou com cada equipa a falhar por uma vez. Aparício, em tarde ´não´, permitiu a defesa de Janita.



Depois, já a valer apenas uma grande penalidade para cada equipa para decidir o vencedor, o estádio do Bolhão viveu momentos de grande suspense.



Ao segundo castigo máximo do Beira-Mar, Lobo falhou, mas Fabiano não fez melhor.

Na sua décima grande penalidade, o Fiães caiu por terra. Mathieu converteu para os visitantes. Ramos atirou para a direita de Marco que desviou a trajectória da bola. O guardião, chamado nos últimos jogos à titularidade por força da lesão de Figueiredo, mas que foi primeira opção na Taça, tornou-se o homem da tarde.

A equipa da casa alinhou com Janita, Hugo, Fabiano, Jaiminho (Nelson), Xavi (Manu), Dani, Carlos André, Ramos, Inverno (Lucas), Siminha e Viditos.



O Beira-Mar jogou com Marco Pais, André Nogueira, Mané, Lobo, Pedro Almeida (Ramalho), Letz (João Paulo), Mathieu, Aparício, Artur, Zé Bastos e Alex (Mucha).

"Fez-se justiça", disse o treinador do Beira-Mar



"Fomos a equipa que mais tentou que o jogo não fosse decidido em penaltis. Entrámos no jogo...fomos surpreendidos no único lance em que o Fiães conseguiu chegar à nossa baliza, houve mais um mas de bola parada. Reagimos bem, criámos muitas situações. Só fizemos uma. Na segunda parte, tentámos mas não fomos pelos caminhos certos. O Fiães defendeu, empatou algum tempo, jogou para ir aos penaltis. Acho que fomos uns justos vencedores pelo que se passou nos 90 minutos. Fez-se justiça.

Estamos a jogar finais há algum tempo, porque não podemos perder pontos. este domingo temos mais uma final, para garantir o segundo lugar no campeonato. Queremos muito ganhar, porque a equipa merece. E depois vamos pensar na Taça. Depois deste caminho todo e das dificuldades enfrentadas, chegar lá tem de ser jogar para ganhar.

No últio jogo do campeonato, vamos receber o Alvarenga com algumas limitações. O Aranha hoje cumpriu castigo mas estará disponível para domingo. Precisamos de recuperar para estar a bom nível" - Cajó (treinador do Beira-Mar).

Vídeo em Sport Clube Beira-Mar Adeptos

(em atualização)