Nova praça do Rossio vai ter continuidade para ´5 estrelas´ a construir na antiga fábrica Bóia & Irmão 31 mai 2018, 12:09 Está bem encaminhada a construção de um hotel de cinco estrelas com centro de congressos no âmbito da requalificação dos terrenos da antiga fábrica Bóia & Irmão e do aquartelamento da Polícia Marítima, desativado e, brevemente, na posse do município. Informação dada pelo presidente da Câmara ontem na apresentação da proposta vencedora do concurso de ideias para o arranjo do jardim do Rossio. Segundo Ribau Esteves, a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) vai permitir a operação de uma unidade hoteleira "de grande qualidade e centro de congressos, carências da cidade" para a qual existem já investidor interessado. "Estamos a finalizar a negociação", referiu o edil. Um projeto que irá permitir "alargar" para a outra margem do canal central a nova praça do Rossio. Notícias Relaccionadas 30 mai 2018, 19:45 Desvendada a nova praça de Aveiro para o secular Rossio Classifique esta notícia: Sem classificação

