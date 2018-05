" Queremos muito que a época não acabe já neste fim de semana" - Cajó, treinador do Beira-Mar 31 mai 2018, 00:35 O Beira-Mar tem a oportunidade, esta quinta-feira, a partir das 17:00, de assegurar presença na sua segunda final da Taça Distrital de Aveiro após o fim do futebol profissional (na primeira foi derrotado pelo Águeda, por 1-0).



Para isso acontecer, os aveirenses têm de afastar nas meias finais o Fiães, que joga perante os seus adeptos.



"Nesta fase da época, ainda bem que estamos na luta por alguns objetivos, queremos muito que a época não acabe já neste fim de semana e para isso suceder temos de ganhar esta quinta-feira", referiu o treinador do Beira-Mar na antevisão da partida com a formação feirense.



A motivação está em alta com o desafio pela frente, mas a equipa quer corresponder em campo. "É o foco do grupo, estamos empenhados e entusiasmados com esta oportunidade de representar o Beira-Mar numa final. Agora, não se chega à final sem passar pelas meias finais e sabemos que vamos encontrar muitas adversidades", acrescentou.



Cajó lembrou que existe também "contrariedades" entre os aurinegros, nomeadamente lesões, mas os disponíveis "estão prontos para jogar, o que torna mais fácil".



O técnico espera ter forte apoio dos adeptos de Aveiro, como sucedeu na deslocação à Vista Alegre, domingo passado, coroada com uma vitória por 1-3.

