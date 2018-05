Desvendada a nova praça de Aveiro para o secular Rossio 30 mai 2018, 19:45 O gabinete de arquitetos ARX Portugal, um dos mais requisitados do país, elaborou a proposta vencedora do concurso de ideias para a requalificação da zona citadina entre a chamada ´ponte praça´ e o atual jardim do Rossio. Um espaço nobre da cidade que a Câmara deseja transformar numa "praça urbana" dotada de cave de estacionamento subterrâneo.



O município entregou, esta tarde, o prémio atribuído por unanimidade pelo júri, aproveitando a presença do arquiteto Nuno Mateus que fez uma apresentação da proposta.



"Temos uma muito boa ideia base, que destacou-se entre as oito apresentadas", sublinhou o presidente da Câmara. Ribau Esteves mostrou-se satisfeito, ainda, por reencontrar o gabinete ARX, com o qual trabalhou enquanto autarca de Ílhavo, nomeadamente na requalificação do Museu Marítimo.



O edil adiantou que a elaboração do projeto da futura praça capaz de ser palco de eventos e dotada de estacionamento custará 310 mil euros, sendo que a última opção está a gerar polémica na cidade.



A empreitada de execução tem como estimativa de custos cerca de 7,7 milhões de euros (incluido a cave a concessionar a privados).O lançamento do concurso poderá aacontecer até ao final do ano, com o objetivo de estrear a praça em 2020.



A concorrida apresentação pública da ideia vencedora, realizada no pequeno auditório do centro cultural e de congressos, não teve espaço de perguntas e respostas.



Presidente da Câmara e arquiteto estiveram depois à conversa com alguns cidadãos no foyer onde ficaram patentes os trabalhos apresentados a concurso. (em atualização) Notícias Relaccionadas 13 abr 2018, 17:03 Aveiro: Presidente da Câmara afasta referendar projeto do Rossio Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)