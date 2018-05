A defesa e a preservação dos oceanos e a educação para o Mar são o mote para a consciencialização ambiental que a Câmara Municipal de Ílhavo vai promover durante o mês de junho.

O “Mês Azul” irá decorrer entre os dias 8 e 30 do próximo mês e tem um conjunto significativo de atividades projetadas pela Autarquia.



Sendo a proteção dos recursos naturais uma preocupação central deste Município, que se reflete na oferta educativa regular do Museu Marítimo e do Centro de Educação Ambiental, o “Mês Azul” reforça esta preocupação pedagógica da Autarquia com a natureza, através de ações de sensibilização ambiental tendo como público-alvo não só a comunidade escolar, como as famílias.



A programação tem como tema central a preservação dos oceanos e é constituída por oficinas, concertos e circo contemporâneo, destacando-se ainda a 14.ª edição do seminário “As escolas e o Coastwatch” que se realizará no dia 14 de junho, na Casa da Cultura de Ílhavo, onde cerca de 400 participantes vão criar um momento singular de participação pública em torno das questões locais, nacionais e mundiais relacionadas com o lixo marinho.



Programa



Dia 8 (sexta) - Museu Marítimo de Ílhavo

10:00 – 12:00 horas: Exibição de filme e comentário de Ana Pego - Plasticus Maritimus

Público-alvo: Turmas do 6.º ano do Município de Ílhavo



Dia 14 (quinta) - Casa da Cultura de Ílhavo

9:30 – 12:00 horas: Seminário “As Escolas e o Coastwatch”



Dia 16 (sábado) - Museu Marítimo de Ílhavo

10:00 horas: Workshop de música com os CRASSH*

Criação de experiências musicais a partir do corpo, da voz e de objetos do quotidiano, alguns deles recolhidos nas nossas praias.

Público-alvo: Famílias / Público geral

Limitado a 20 participantes

Duração: aprox. 2 horas



18:00 horas: 1.5º Ponto de Equilíbrio – Erva Daninha Companhia*

Solo de circo contemporâneo, com malabarismo, manipulação de objetos e equilíbrios.

Sinopse: No limiar da sobrevivência, um ilhéu tenta resistir à solidão. Com os últimos recursos naturais e com a agilidade do seu último habitante, este pedaço de terra adapta-se, transforma-se e renova-se. Uma reflexão sobre a poluição dos oceanos através da relação de um homem com os seus objetos e ambiente, numa ilha onde o plástico e a água se confundem. Nesta pequena ilha, o cenário e a ação refletem a fragilidade e equilíbrio dos ecossistemas, a poluição e as alterações climatéricas.

Público-alvo: Famílias

Duração: aprox. 40min.



Dia 21 (quinta) – praias do Município

10:30 – 12:30 horas: Hastear das Bandeiras Azul e Praia Acessível, Praia para Todos

10:30 horas – Praia da Barra

11:00 horas – Praia da Costa Nova