Colégio de Calvão viabilizado no imediato (Vagos FM) 30 mai 2018, 15:04 O Colégio de Calvão vai continuar com contrato de associação. Confirmação avançada à Vagos FM pelo diretor daquele estabelecimento de ensino do sul do concelho de Vagos, professor Luís Oliveira, que afirma “depois da reunião com a Srª Secretário de Estado no passado dia 17 de maio, as coisas ficaram encaminhadas para que o colégio continue com contrato de associação, como tinha desde que começou em 1985/86. Agora há um conjunto de desafios pela frente, de forma a transformar o colégio num projeto com autonomia (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

