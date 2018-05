A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve ontem, no concelho de Ovar, um homem de 44 em flagrante delito pelo crime de tráfico de estupefacientes.



"A detenção foi efetuada no âmbito de uma longa investigação e no seguimento da realização, no passado dia 19 de Abril, de uma operação policial que resultou no desmantelamento de um grupo que se dedicava ao Tráfico de Estupefacientes, maioritariamente na região de Aveiro, com especial incidência no concelho de Ovar, tendo na altura sido detidas outras sete pessoas", explica um comunicado.



Ainda segundo a PJ de Aveiro, no decorrer das buscas domiciliárias realizadas foi apreendido diverso produto estupefaciente, nomeadamente heroína e cocaína.



"O grupo desmantelado dedicava-se ao tráfico interno de heroína, cocaína e haxixe, utilizando diversos canais de abastecimento conforme o tipo de estupefaciente em causa", refere a nota de imprensa.



O suspeito detido não tem qualquer ocupação conhecida. Segundo a PJ, possui antecedentes criminais pelos crimes de roubo e furto.



O suspeito será presente às autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro para a aplicação de medidas de coação.