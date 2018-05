Aveiro: “Dia do Ritmo” 30 mai 2018, 12:38 A cidade de Aveiro vai recebe sábado e domingo o "Acifal -- Dia do Ritmo" anunciado como a maior concentração ibérica de bateristas, e que procura revalidar o recorde do Guinness de Maior Crescendo de Baterias.



Trata-se de uma organização conjunta da Aveiro Drum Academy (ADA), Escola Profissional de Aveiro (AEVA) e União Filarmónica do Troviscal que tem início no sábado, com o desfile de bateristas em barcos moliceiros, pelas 17:50 no Canal Central da Ria de Aveiro.



Mais informações https://www.facebook.com/diadoritmo



