Câmara de Estarreja vai lançar Guia da Flora do Baixo Vouga Lagunar (Voz da Ria) 30 mai 2018, 12:18 Rosa Pinho, Lísia Lopes, Paula Maia e Rafael Marques são os autores do guia que pretende dar a conhecer as espécies de flora mais características do Baixo Vouga Lagunar, em especial as que pode observar nos percursos BioRia.



Cada espécie é acompanhada de fotografias do seu aspecto geral e elementos identificativos mais importante (ler artigo).

