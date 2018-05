Sever do Vouga: 11ª edição Feira do Mirtilo arranca a 28 de junho 30 mai 2018, 00:32 A Feira Nacional do Mirtilo de 2018 irá contar com a presença cerca de uma centena de expositores, eventos técnicos e animação para os visitantes.



O certame decorrerá no parque urbano de Sever do Vouga de 28 de junho a 1 de julho.



A 11ª edição deste evento organizado pelo município local juntamente com a Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial (AGIM) receberá as principais empresas ligadas à fileira do mirtilo, produtores, comerciantes viveiristas e outros expositores "que mostram o que de pode fazer com o mirtilo (fruto e planta), tal como compotas, licores, chás, infusões, bolos, tartes, gelados, entre muitos outros produtos."



Quatro dias repletos de atividades destinados a profissionais como a visitantes em geral.



A entrada na Feira é gratuita, assim como a maioria das atividades de animação propostas pela organização.



Além de produtos e serviços ligados à cultura do mirtilo, para o visitante profissional a organização adianta que destinou as tardes de sexta-feira e sábado (29 e 30 de junho) para um conjunto de palestras técnicas com temas de elevado interesse para os produtores e comercializadores, como por exemplo a cultura do mirtilo em substrato, a certificação, a condução de tratores em segurança e os pressupostos legais para a contratação de mão-de-obra e um workshop de colheita de mirtilo.



Do programa de atividades da Feira Nacional do Mirtilo continuam a fazer parte as visitas técnicas a pomares de mirtilos, a apanha do mirtilo (sendo esta uma atividade destinada a toda a família) e visitas com acompanhamento técnico ao Campo Experimental de Pequenos Frutos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

