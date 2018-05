Polis desmente inauguração do passadiço de Esgueira e alerta para risco de acidentes 29 mai 2018, 18:08 A Polis Litoral Ria de Aveiro vem publicamente desmentir a informação partilhada publicamente de uma inauguração com solicitação de “voluntários para a inauguração” da via ecológica ciclável, o novo passadiço existente em Esgueira e Cacia, na próxima quinta-feira, 31 de maio.



"Importa informar que a obra está ainda em curso, prevendo-se a sua conclusão até ao verão 2018, estando sob a responsabilidade do empreiteiro que está a executar os trabalhos e reiterando a indicação de que a obra não pode ser utlizada, acrescentando ainda o facto de que, quem utilizar esta estrutura em fase de obra, está a colocar em risco a sua própria segurança", alerta um comunicado.



Com uma extensão de 48 km a nova via ecológica ciclável desenvolve-se em dois percursos, entre Estarreja – Albergaria-a-Velha – Aveiro (com 23 km) e Vagos – Mira (com 25km) continuando a aposta de valorização e aproximação da comunidade à Ria de Aveiro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)