No ano da sua estreia, numa disciplina de que muito gosta, o Ralicross, o piloto aveirense José Lameiro, tem conseguido bons resultados, com o seu espetacular Seat Leon RX. Um carro que compete na categoria Super Car, a categoria rainha do Campeonato de Portugal de Ralicross.

Na primeira jornada, que se realizou no mítico Eurocircuito de Lousada, José Lameiro terminou no pódio, na terceira posição. Um bom resultado numa pista cujo traçado desconhecia, pois era a primeira vez que lá competia. “Estou muito contente com a corrida em Lousada. Tudo é novo para mim, carro, pista, ritmo de corrida, mas principalmente a potência e violência de resposta do carro. Não estou claramente, ainda, adaptado, nem poderia estar. Pois praticamente foi estreia em todos os sentidos. Tenho muitos segredos para descobrir, mas virão com o tempo. Está de parabéns a equipa, que fez um excelente trabalho. Abraço a todos”, disse.

Uma prova em que demonstrou os seus dotes de condução, que auguram boas perspetivas quanto ao futuro. Cerca de três semanas depois foi a vez do Ralicross de Mação. A pista no centro do país onde Lameiro voltou a brilhar. Conseguiu mais uma boa jornada, que culminou com um segundo lugar. Ele que é o “rookie” de 2018. Nas qualificações terminou no segundo posto. Posição que repetiu na final, mas próximo do vencedor, que foi Pedro Matos.

Terminadas as cerimónias de pódio, na jornada maçaense, José Lameiro afirmou: “Corrida terminada, objetivo cumprido. Esta prova começou difícil, mas depois de alguns acertos, a evolução foi notória. Entrámos no segundo 39 por volta e era exatamente isso que pretendíamos. Conseguimos terminar a corrida, já com um andamento bem forte. Há ainda vários pontos a rever, mas vamos, daqui a umas semanas, enfrentar mais uma estreia, desta vez perto de casa. Uma pista completamente desconhecida (Alto do Roçário, ndr.), mas mais uma etapa a superar. Parabéns ao vencedor, Pedro Matos. Vemo-nos em breve, em Sever”.

Depois, mesmo a terminar, alguns agradecimentos: “Parabéns à minha equipa, que fez um trabalho extraordinário e incansável”. Certamente que se referia, em especial, à Simpa Racing, que prepara e assiste o Seat Leon. Um carro com pergaminhos, pois foi campeão belga de Ralicross na época de 2014 e que compete com as cores da Diastosta/Rialto.

A próxima jornada é em Sever do Vouga, dias 16 e 17 de junho. Mas sobre ela, falaremos mais tarde.

