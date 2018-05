Aveiro entre os distritos com mais condutores detidos por excesso de álcool 29 mai 2018, 15:22 Aveiro surge em terceiro lugar entre os distritos com mais casos de infrações de trânsito por excesso de álcool no âmbito de uma fiscalização nacional da GNR, entre os dias 15 e 28 de maio. As ações de fiscalização foram direcionadas para as vias onde as infrações por excesso de álcool são mais frequentes e dão origem a um risco acrescido de acidentes de viação. Durante o período da operação foram testados 56 016 condutores, tendo sido registados 1 194 excessos de álcool, dos quais 421 exerciam a condução com uma taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l), resultando na sua detenção. Os distritos de Aveiro, Faro e Coimbra registatam mais casos, com, respetivamente, 61, 53 e 36 crimes. "Perante estes números, a GNR continuará a intensificar ações de fiscalização no âmbito da condução sob a influência do álcool, no sentido de reduzir o número de vítimas nas estradas, refere um comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

