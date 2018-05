Na véspera da apresentação pública do projeto escolhido pela maioria PSD-CDS como vencedor do concurso de ideias para requalificar o jardim do Rossio, a concelhia do PS de Aveiro pede que a Câmara garanta "uma opinião informada" dos aveirenses sobre o projeto, que inclui um estacionamento subterrâneo.



Um apelo dirigido nesse sentido ao líder da edilidade, Ribau Esteves, foi hoje divulgado pelos socialistas locais em comunicado "Partindo do princípio que a verdade e transparência são procedimento inequívocos na ação do Sr. Presidente da Câmara, o relatório agora aprovado sem reservas terá, com as peças que o compõem, de ser devolvido a debate, a sufrágio, à vontade dos aveirenses", refere a concelhia.

O PS aproveita também para reclamar mais informação: "É preciso que sejam apresentados aos aveirenses os estudos de viabilidade económica, geotécnicos e de mobilidade (entre outros). Uma opinião informada necessita também que que se perceba a intervenção no Rossio numa estratégia global para a cidade e município, no que diz respeito ao turismo, à cultura, à mobilidade e à dinamização do comércio local."



A estrutura ´rosa´ liderada por Manuel Oliveira de Sousa não esconde que a "dificuldade de estacionamento é um problema", mas diz que resulta "de uma política de terra queimada, sem estratégia para a mobilidade, que fomenta o aumento da utilização dos espaços, sem criar modos sustentáveis para lá chegar e estacionar."



O PS pede um debate que não exclua a intervenção no coração da cidade de outros projetos em curso. "O que queremos para o Rossio não pode ser discutido numa única dimensão, nem sem olhar em volta no território. O que queremos para o Rossio, não pode ser desconexo do que queremos para a Avenida, para a zona da Lota ou para a Beira-Mar. E o que imaginamos para a resolver estacionamento, tem que ter em linha de conta o que queremos para o turismo e cultura, para a habitação, para o comércio e para os transportes públicos", refere o comunicado.



Os socialistas têm organizado debates sobre a requalificação do Rossio, garantindo que existem "outras soluções" para resolver o problema, merecendo "ser equacionadas".



"Esperamos assim que se esteja a iniciar este processo, e que o diálogo entre os cidadãos, as associações e a Câmara, resulte numa ideia construída por todos, e para todos", conclui o comunicado.



Discurso direto



"O Partido Socialista pensa que existirá uma excelente razão para que o resultado de um concurso de ideias que terminou em junho de 2017 seja apresentado quase um ano depois. Esperamos pois que o tempo que mediou a entrega dos projetos e a sua apresentação, tenha servido para munir a Câmara de todo o material técnico para iniciar com as pessoas um debate esclarecido e participado sobre o que os Aveirenses querem para o coração da sua cidade. De outra forma, não se percebe que não se tenha colocado a sufrágio uma intervenção na cidade com a dimensão e importância que é um parque subterrâneo no Rossio."