Aveiro: No Dia Mundial da Criança todos vão ser convidados a explorar o mundo vivo a seus pés 29 mai 2018, 12:48 1 de junho. No Dia Mundial da Criança, 1 de junho, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro convida os jardins-de-infância e as escolas do 1º ciclo a participarem na atividade “Meias com Ciência – Um mundo aos teus pés”. De meias brancas calçadas e com os pés bem assentes na terra, as crianças serão desafiadas a explorar plantas, animais e rochas em que nunca tinham reparado. Num passeio pela zona envolvente à Fábrica, de lupas em punho, os pequenos exploradores irão descobrir e classificar um incrível mundo vivo a seus pés (mais info). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

