A pesca lúdica mudou muito nos últimos anos. “Antigamente nem havia licenças para pesca desportiva no mar, para o bem e para o mal. Agora há uma certa preocupação com as medidas dos peixes e a preservação dos recursos. Concordo com estas regras, embora possamos discutir alguns aspetos. Os custos das licenças, por exemplo. Passámos da ausência de restrições para a proibição de muitos locais onde dava bons peixes”, refere Miguel Soares, gerente da Hiperpesca, sugerindo “adequações da lei, que tem sempre de existir e ser respeitada, à nossa realidade” da pesca.



Aveiro tem boas razões para figurar entre os principais destinos de pesca lúdica e desportiva. “Sim, somos uma zona muito privilegiada na pesca. A maior parte das boas zonas são sazonais. Nós temos estuário e praia, se não der num lado, ou não existirem condições de tempo ou o mar estiver alterado, por exemplo, pode dar no outro. Aí somos beneficiados”, explica o empresário e amante da pesca.



“Quem vem de fora, e é muita gente, impulsiona a economia local, nomeadamente a pesca. Tivemos uma década muito boa, depois veio a crise dos últimos anos e notou-se uma queda. Alguns pescadores ficaram revoltados com as licenças. A pesca embarcada de alto mar teve uma quebra muito grande devido à despesa que implica. Vemos barcos à venda e os donos a desistirem da ideia”, conta Miguel Soares (continuar a ler em Destino Aveiro).