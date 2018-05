Homem que esfaqueou companheira por suspeitar que era traído absolvido de homicídio tentado 29 mai 2018, 11:05 Um homem de 58 anos que esfaqueou a companheira, no concelho de Anadia, em agosto de 2017, num quadro de ciúmes e alcoolismo, foi condenado por ofensas à integridade física qualificada a um ano e nove meses de cadeia, pena que fica suspensa, embora sujeito a acompanhamento. O arguido seria absolvido, contudo, de violência doméstica e também da acusação de homicídio qualificado na forma tentada, motivo de alteração da qualificação juridica. A agressão mais grave, causada por esfaqueamento, ocorreu quando o indivíduo surpreendeu a então companheira a relacionar-se com outros homens pelo Facebook. Ainda assim, "o tribunal afastou a intenção de matar", referiu a juiza presidente na leitura do acórdão, lembrando que a vítima nem deu pelo golpe inicialmente, atendendo "à ligeireza" com que foi espetada pela faca de 17 centímetros de lâmina no abdómen, embora não dirigida a orgãos vitais. "Se quisesse matar, facilmente o poderia ter feito, não houve verdadeira vontade de o fazer, mas houve uma ofensa à integridade física", referiu a magistrada. O arguido só falou no final do julgamento para pedir desculpa pelo seu comportamento, enquanto a ex-companheira quis desistir da queixa e afirmou que não pretendia ser indemnizada. O tribunal não deu como provado que o homem fosse uma pessoa perigosa, mas sim muito susceptível a sentir ciúmes, o que foi agravado quando se apercebeu que a vítima mantinha relacionamentos em simultâneo com vários homens pelas redes sociais. O episódio mais grave (dois golpes de faca de cozinha que causaram na vítima feridas ao nível do abdómen), ocorreu no restaurante que o casal explorava, à hora do jantar, com familiares e clientes a intervirem rapidamente evitando, assim,o pior. A mulher esteve quase 20 dias incapacitada para o trabalho. "Sem álcool é cinco estrelas, com álcool não é ele, é mais agressivo", contou a mulher no início do julgamento confirmando atos anteriores de violência doméstica, nomeadamente agressões. "Bateu-me algumas vezes, sempre com álcool. Murros na cabeça e bofetadas",relatou, a custo, dando conta ainda de "violência verbal", sobretudo no período que antecedeu o esfaqueamento. "Por isso, pedia sempre ajuda para ele fazer tratamentos. Piorou porque bebia e começou a tomar medicação minha e daminha filha, antidepressivos", contou. De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), a ofendida, à data dos factos com 51 anos, chegou a dormir sozinha e com a porta trancada para se defender. A derradeira discussão, no restaurante, terá sido motivada por ciúmes dos clientes e desconfianças de conversas com homens com quem se relacionava pelas redes sociais. Um dia depois da GNR ter estado no restaurante "a acalmar" o arguido. "Ele não queria que eu estivesse ao balcão", explicou a vítima. "Quando ia na ambulância ele disse ´perdoa-me, fiz tudo por amor´, ouvi tudo,não estava desmaiada", recordou. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

