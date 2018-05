Os dois sócios de uma empresa de café em Estarreja, que confessaram a retenção de pagamentos ao Estado, foram condenados a penas de multa.



Em causa, o crime de abuso de confiança à Segurança Social, na forma continuada.



Os factos remontam aos anos de 2012 e 2013, envolvendo cerca de 15 mil euros, dos quais 13 mil euros diziam respeito a trabalhadores.



A gerência deduzia as cotizações dos salários para a Segurança Social, mas não as entregava. Prática que manteve, ainda que notificada, porque não tinha consequências e usava as verbas para despesas de laboração numa fase já de grandes dificuldades de tesouraria.



Os sócios, beneficiaram da confissão e de não terem antecedentes. O tribunal teve em conta ainda a motivação da ilicitude, de mediana gravidade, para condenar os arguidos a 900 euros de multa cada um.



A sociedade, que está insolvente e já não tem atividade, foi condenada também a multa, no valor de 1250 euros.



O coletivo julgou parcialmente procedente o pedido de indemnização civil, fixada em 15 mil euros, correspondente à verba que ficou por entregar à Segurança Social.



"O tribunal espera que se voltarem a ter alguma empresa, não pode ser este o caminho, porque as contribuições têm razão de ser", comentou a juíza presidente após a leitura do acórdão.