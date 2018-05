A Câmara de Ovar anunciou hoje que vai avançar com a requalificação do eixo viário constituído pelas Ruas Dr. Manuel Arala e Elias Garcia, tendo já aprovado o respetivo projeto e o início do procedimento do concurso público, com um valor base de 1,298 milhões de euros.



Uma empreitada enquadrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do centro da cidade.



Para além do eixo viário das Ruas Dr. Manuel Arala e Elias Garcia, a obra engloba o Jardim dos Campos, o Largo 5 de Outubro e parte da Rua Cândido dos Reis.



A intervenção "dotará o centro da cidade de uma imagem urbana requalificada, tornando-o mais moderno e arrojado, com melhor ambiente urbano, priorizando os peões, mas, essencialmente, gerando um centro urbano mais acessível e com maior mobilidade para todos."



De acordo com a edilidade, este projeto prevê uma reestruturação através do reperfilamento das faixas de rodagem, com mais espaço para o peão, substituição de pavimentos em passeios e faixas de rodagem, redistribuição do estacionamento, novo mobiliário urbano, reformulação das zonas verdes, nomeadamente no Largo 5 de Outubro, no qual serão incluídos uma nova paragem de autocarros e um novo quiosque.