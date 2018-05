Já são conhecidos os seis projetos musiais selecionados para subirem ao palco da edição do AgitÁgueda 2018.



M´Rald, Dál´mata, Paradigma, Sardinha Também é Peixe, D´Alma, e Dang receberam um convite da organização do festival.



A escolha decorreu no âmbito da iniciativa Talentos AgitÁgueda. Inicialmente foram recebidas 32 candidaturas, tendo 10 desses projetos musicais sido selecionados para a apresentação a 20 de maio, no Centro de Artes de Águeda.



A edição deste ano conta com uma parceria da Mdb Audio que vai realizar a produção de um E.P. nos seus estúdios com uma das bandas selecionadas no concurso.



O Talentos AgitÁgueda é uma mostra instituída pela Câmara Municipal de Águeda com o intuito de promover e incentivar a criação de novos projetos artísticos, bem como proporcionar aos artistas a possibilidade de os apresentar ao público do AgitÁgueda. É especialmente direcionada a projetos de originais e à promoção de novos talentos.



Nas anteriores edições da iniciativa passaram pelo palco dos Talentos AgitÁgueda nomes como: Olívia Palito, The Oafs, Sofá Pra 2, Os Quatro e Meia, entre outros.



A Câmara de Águeda pretende incentivar jovens artistas para a criação e produção de novos projectos dando a oportunidade de os poderem apresentar no palco do AgitÁgueda 2018.