PCP de Aveiro critica aproximação PS-PSD e alerta para a necessidade de intervenções urgentes do Governo no distrito 28 mai 2018, 17:38 A Direcção da Organização Regional de Aveiro (DORAV) do PCP nota a "crescente convergência do PS e do seu Governo com um PSD apenas cosmeticamente transformado", o que "constitui um negativo desenvolvimento dos últimos meses."



Uma crítica que saiu da reunião realizada a 25 de Maio pela distrital comunista para debater os desenvolvimentos da situação política internacional, nacional e distrital, assim como apreciar as acções em prática para ampliação da influência do PCP e para o reforço da sua organização em Aveiro.



"Os falsos argumentos de forma, as preocupantes considerações de princípio, o chumbo por parte do PS de propostas que visavam a eliminação de normas gravosas do Código do Trabalho ou a implementação das 35 horas de trabalho por semana de forma universal, bem como a concretização da dita ´descentralização´ de funções sociais do estado fundamentais e insistência numa destrutiva política de redução do défice, são tudo aspectos que clarificam onde se situa o PS no actual quadro e atestam da necessidade de dar mais força ao PCP", refere o comunicado.



Segundo os comunistas, multiplicam-se também no distrito "os casos de precariedade e de exploração dos trabalhadores (incluindo no sector público), a necessidade de investimento em equipamentos públicos e na contratação de pessoal, particularmente na Educação e na Saúde".



O PCP alerta para "outros exemplos gritantes" a necessitarem de intervenção "como demonstrado pelo alarmante relatório das Infra-estruturas de Portugal sobre a degradação da Linha do Vale do Vouga e o troço Ovar-Gaia da Linha do Norte".



A DORAV recorda o seu empenho em lutas laborais em empresas ou IPSS´s (Treves, Tesca, Misericórdia de Estarreja), acções desenvolvidas sectorialmente à escala nacional (de onde merece especial destaque a grande manifestação de professores de 19 de Maio), quer no plano das lutas das populações (como os utentes da Extensão de Saúde de Nossa Senhora de Fátima, Aveiro, ou os pais e alunos da Escola de Esmoriz, Ovar). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

