"A comemoração do Dia Internacional dos Museus teve um significado especialmente forte para o Museu Marítimo de Ílhavo (MMI)", já que, durante esta semana, atingiu um milhão de visitantes e conquistou um importante prémio nacional da Associação Portuguesa de Museologia: Aplicação de Gestão e Multimédia com o portal Homens e Navios do Bacalhau.

Em comunicado, a autarquia ilhavense aproveita para fazer um balanço desde outubro de 2001, quando o edifício abriu portas remodelado e ampliado.

"Nos últimos três anos o MMI registou uma média de 80 mil visitantes por ano, uma marca extraordinária no contexto português. A qualidade e a organização do Museu, a dinâmica da sua programação e do projeto expositivo que oferece e, mais recentemente, a crescente procura turística fazem prever um futuro na mesma linha do passado recente", refere.

Uma marca que a Câmara entende destacar atendendo à conjuntura atual. "Num momento em que se debatem os rumos e impasses da museologia em Portugal, num momento em que se faz o balanço altamente positivo dos vinte anos da Expo’98 e quando se abrem alguns tímidos debates sobre a cultura do mar em Portugal, importa salientar o êxito do projeto museológico ousado do Município de Ílhavo".

Segundo o comunicado camarário, o conceito arquitetónico do Gabinete ARX Portugal, concretizado em 2001, "deu escala e modernidade ao Museu e desafiou a renovação do seu projeto que rapidamente se tornou visível."

"O renovado edifício transformou um museu local e regional num museu de reconhecido impacto nacional e internacional, nomeadamente através das múltiplas redes que o MMI soube estabelecer na Europa Atlântica ao longo destes anos", vinca a autarquia.

A segunda ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo, concretizada em 2013 e pelos mesmos arquitetos, deu ao museu um aquário único e garantiu mais público. "Na primeira fase desse novo ciclo de vida, o MMI centrou o seu projeto cultural na construção de uma memória coletiva sobre as fainas do mar. Na segunda fase deste seu percurso, o projeto foi orientado para a promoção de uma cultura do mar inclusiva e para a valorização do seu património mais singular: a pesca do bacalhau".

"A marcar este sucesso inquestionável do trabalho museológico que tem sido desenvolvido nestes anos", o município acrescenta o prémio da Associação Portuguesa de Museologia que distinguiu o Museu Marítimo com tendo a melhor ´Aplicação de Gestão e Multimédia 2018´, no âmbito do projeto histórico que suporta o Portal “Homens e Navios do Bacalhau”.

Este arquivo digital, constituído a partir das mais de 20 mil fichas de inscrição no antigo Grémio dos Armadores de Navios da Pesca do Bacalhau foi objeto de restauro digital e inventariação. Tendo em conta que o património mais extraordinário do Museu Marítimo de Ílhavo consiste na memória da frota bacalhoeira portuguesa – os seus Homens e Navios- a etapa final deste projeto multimédia resultou num Portal sobre a pesca do bacalhau, que funciona como rede social da memória coletiva, permitindo cruzar o registo dos Homens com o dos Navios, uma ideia de natureza memorial baseada nos atuais conceitos de património inclusivo e colaborativo.