Treinador do Beira-Mar diz que a equipa está preparada para jogo da Taça em Fiães 28 mai 2018, 15:12 O treinador do Beira-Mar avisou para as dificuldades a encontrar na próxima quinta-feira, em Fiães, Feira, com a equipa local, em partida das meias finais da Taça Distrital de futebol. O Fiães está em nono no campeonato, com 44 pontos, "É um jogo com caraterísticas parecidas com as que temos enfrentado no campeonato, a eliminar, em que a margem de erro é zero", lembrou Cajó que falava ontem após a vitória na Vista Alegre (1-3) na penúltima jornada do campeonato. Os aveirenses precisavam de vencer para não deoender de terceiros na luta pelo segundo lugar. "É um campo muito difícil, o Fiães a jogar em casa é muito difícil de bater. Mas vamos lá para passar à final. Queremos muito estar na final, conquistar o que ainda podemos conquistar esta época", vincou o técnico. O lateral direito Pedro Moreira esteve para regressar ontem à competição mas ressentiu-se no aquecimento de uma lesão que o tem afectado nas últimas semanas, estando em dúvida para quinta-feira à tarde. No outro jogo das meias finais, Pampilhosa e São João de Ver medem forças. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

