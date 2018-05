Foi instalado recentemente, em Aveiro, um parque para 36 bicicletas entre a estação de comboios e o novo terminal rodoviário. A Associação Ciclaveiro felicita os responsáveis por esta excelente iniciativa que vem melhorar as condições de quem utiliza a bicicleta para chegar ao comboio e ao autocarro.



À semelhança do que já existe em outras cidades europeias, este parque faz todo o sentido numa zona que assume um cariz intermodal, facilitando o acesso de bicicleta aos principais meios de transporte coletivos e promovendo desta forma uma mobilidade urbana sustentável.



Trata-se da maior infraestrutura deste género na nossa cidade, e acaba por ser um exemplo do que poderá ser feito num futuro próximo, sem grandes custos, junto de equipamentos de grande concentração de utilizadores: Centros comerciais, zonas de bares/restaurantes, parque de exposições, praias, estádio, hospitais, indústrias, etc.



Infelizmente ainda não são parques de longa duração, como seria de esperar neste tipo de equipamentos de interface modal. Aos utilizadores que pretendam fazer este tipo de utilização, por exemplo, numa “escapadinha” ou até os trabalhadores e estudantes que vão passar o fim de semana a casa, aconselha-se a adoção de segurança acrescida para prender a bicicleta em três pontos (o quadro e ambas as rodas).



A associação Ciclaveiro disponibiliza no seu site informações úteis (CicloDicas) sobre a segurança e o parqueamento de bicicletas na via pública.



O parque está lá, o repto está lançado, esperam-se agora os primeiros utilizadores.



Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta