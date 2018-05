Um homem de 42 anos, serralheiro de profissão, que está atualmente detido, negou a autoria de dois roubos ´por esticão´ que lhe são imputados, assim como o furto de um automóvel.



Os factos remontam a junho de 2016, em São Bernardo, Aveiro.



O arguido garantiu no início do julgamento, esta manhã, que não foi o autor dos assaltos, alegando que apenas conduziu o automóvel em causa quando teve um acidente (despiste) na zona de Mataduços, tendo acusado álcool. No âmbito desta ocorrência, acabou por ser condenado, em dezembro de 2017, a quatro meses de cadeia efetiva por condução em estado de embriaguez.



Segundo a acusação do Ministério Público, o homem começou por furtar o veículo que encontrou ao passar a pé em São Bernardo, aproveitando-se de não estar ninguém no interior e estar com a chave na ignição.



Depois, ao circular pela localidade, acabaria por cometer dois roubos surpreendendo mulheres que circulavam a pé para lhes retirar, com recurso a força, as malas e carteiras, ficando com dinheiro (cerca de 75 euros ao todo) e artigos de valor.

"Isto dos assaltos não é verdade, só conduzi esse carro no dia do acidente. O carro estava com um amigo meu, ele dizia que era do tio. Não sabia que era furtado", assegurou o arguido.



O proprietário do automóvel furtado exige uma indemnização de 5 mil euros, o valor comercial da viatura.