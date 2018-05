A Escola Básica da Glória, em Aveiro, venceu o concurso "Vamos Brincar na Escola" da IKEA, informa a multinacional sueca ligada ao fabrico e comercialização de móveis e artigos de casa e decoração.



A competição escolar foi lançada em novembro de 2017 pela IKEA Portugal, em parceria com o Ministério da Educação.



Apresentado pela Escola Básica da Glória, em Aveiro, a ideia distinguida "vai permitir às 198 crianças do primeiro ciclo brincar mais e melhor no seu dia a dia" a partir do início do próximo ano letivo.



"Recebemos muito boas candidaturas neste concurso e percebemos que a importância do brincar é valorizada nas comunidades escolares, que estão atentas ao tema. O projeto da Escola da Glória destacou-se pela criação de espaços e soluções de brincadeira espontânea, que também podem ser potenciados para as AECs. Ao mesmo tempo, o projeto envolve diferentes agentes na escola e instituições na comunidade de Aveiro, com grande potencial de sustentabilidade" explica Cláudia Domingues, responsável de comunicação e sustentabilidade da IKEA Portugal citada em nota de imprensa.



Já Carlos Simões, coordenador da Escola Básica da Glória, referiu que o projeto pretende "colocar em evidência a verdadeira socialização, mobilizadora do desenvolvimento integral de cada criança."



A proposta passa por criar "um espaço de recreio suportado por agradáveis e recreativos momentos de brincadeira e ao mesmo tempo despertar nos educandos, a sensibilização para atitudes de diálogo e partilha que gerem uma geração mais capaz, cautelosa, saudável e feliz consigo e com os outros."



A Escola Básica do 1º Ciclo da Glória pertence ao Agrupamento de Escolas de Aveiro e é frequentada por 198 alunos, do primeiro ao quarto anos. Do número total de alunos, cerca de 102 crianças participam nas atividades de enriquecimento curricular dinamizadas.



Para concretizar o projeto “Direito a Brincar”, a IKEA Portugal vai doar o valor de 12 mil euros correspondente às vendas totais da coleção limitada SAGOSKATT, desenvolvida a partir do passatempo "Pequenos Designers IKEA" em cocriação com crianças de todo o mundo.



O concurso “Vamos Brincar na Escola” promovido pela IKEA Portugal, com o apoio do Ministério da Educação, decorreu entre 2 de novembro a 31 de dezembro de 2017 e recolheu um total de 35 candidaturas.