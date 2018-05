A Câmara Municipal de Águeda e as Juntas de Freguesia do concelho, procederam à assinatura dos acordos de apoios financeiros que irão vigorar nos próximos anos.



Durante a reunião foi anunciada "uma iniciativa inédita", que é a criação de um conselho executivo municipal, anuncia a autarquia em comunicado.



Além do presidente da Câmara, tomam parte todos os presidentes de Junta.



O conselho executivo municipal "reunirá todos os anos em fevereiro, maio e outubro."



Segundo a autarquia, pretende-se "o reforço do trabalho em parceria", assim como "abordar e discutir a estratégia e o desenvolvimento de todo o concelho."



"A proposta foi muito bem recebida por todos e a próxima reunião ficou marcada para 19 de outubro", adianta o comunicado.



Relativamente às delegações de competêncioas, ficaram acordados já apoios de 618.000 euros que "serão complementados com novas propostas no valor de 726.500 euros".



Verbas para limpeza de valetas, passeios e aquedutos, manutenção de espaços verdes e jardins, equipamentos e mobiliário urbano, entre outras tarefas.



A Câmara diz que está a fazer "um significativo esforço financeiro" para dotar as Juntas de Freguesia dos meios financeiros "essenciais" para "uma melhor intervenção junto das populações, aproveitando a sua maior proximidade e simplicidade de processos."



Estão ainda em vigor contratos inter-administrativos num valor superior a 310.000 euros, que permitem a prestação de vários serviços, como transportes e apoios na área da educação, entre outros.



Durante o ano de 2018, a Câmara Municipal irá transferir mais de 1,650 milhões de euros para as Juntas de Freguesia, "o que representa uma aposta indiscutível no reforço da sua capacidade de intervenção e proximidade."