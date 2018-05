A primeira ação de voluntariado do Alvorecer Florestal - Núcleo de Aveiro, decorreu este sábado em pareceria com a União das Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz e apoio da Quercus Aveiro.



12 voluntários aderiram à campanha de limpeza da zona envolvente aos castanheiros. "Plantamos carvalhos e castanheiros em algumas zonas e retiramos invasoras como o eucalipto, erva das pampas e silvas", refere um comunicado.



"Com esta iniciativa, num terreno de propriedade pública e numa zona que foi fustigada pelo fogo de outubro, queremos demonstrar que existe uma alternativa há mancha constante de eucalipto que prolifera na zona", lê-se também.



Os promotores adiantam que esta iniciativa "é apenas uma de muitas que o Alvorecer Florestal tem realizado na zona, pretendendo sensibilizar para a floresta autóctone, apoiar juntas de freguesias e proprietários que desejam converter as áreas de plantação."



No futuro, os ativistas desejam "continuar com estas ações, como recolha de sementes/bolotas e plantação."