CDS de Ovar surpreendido com desfiliação de ex-candidato à Câmara para assumir cargo no PSD 27 mai 2018, 23:20 A Comissão Política Concelhia do CDs de Ovar esclarece que teve conhecimento pelas redes sociais que o seu militante Filipe Marques Gonçalves, manifestou a intenção de se desfiliar do Partido em virtude de ir abraçar um projecto de âmbito nacional na àrea social e juridica.



O CDS de Ovar mostrou-se surpreendido com a anunciada desfiliação de militante do partido por parte de Filipe Gonçalves, que concorreu à presidência da autarquia nas últimas eleições sem conseguir entrar no executivo.



O advogado explicou através das redes sociais que ir abraçar um projecto de âmbito nacional na àrea social e juridica.



"Deduziu esta comissão política que o projecto seria numa entidade apartidária que prestasse um nobre serviço á comunidade", por isso "estranha que afinal o ainda militante Srº Filipe Marques Gonçalves saia do CDS/PP para ir para um projecto do PSD", refere um comunicado a propósito da designação do ex-candidato para o orgão distrital do conselho estratégico dos sociais democratas, função para a qual tomou posse na última sexta-feira na presença de Rui Rio, presidente do partido.



"Casos como este vão sendo habituais na vida política portuguesa, mas não podemos condenar as ambições pessoais de cada um, desejando felicidades a nível pessoal", lê-se também no comunicado.



O CDS de Ovar afirma que continuará a trabalhar "única e exclusivamente em prol" da comunidade local, citando Adelino Amaro da Costa: "ser autêntico, viver de acordo com o que se pensa até às últimas consequências é difícil mas tem um grande prémio". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)