Ovar: "Desafios da reabilitação urbana com preservação do património" 27 mai 2018, 22:34 29 de maio. Escola de Artes e Ofícios |14:30 | entrada livre



O Município de Ovar vai acolher,o seminário “Desafios da Reabilitação Urbana com Preservação do Património”, promovido pela Universidade de Aveiro, no âmbito das comemorações do Ano Europeu do Património.



Esta iniciativa decorre em vários concelhos com os quais a Universidade de Aveiro tem parcerias, tendo cada evento um tema específico. Em Ovar, o foco recairá na reabilitação de revestimentos azulejares: imagem de marca de Ovar.



O seminário tem como objetivo discutir a importância de preservar o património como elemento identitário e dinamizador da economia e da sociedade, através do seu potencial direto e indireto.



Irá contar com as intervenções de Alice Tavares sobre “A Carta do Património como documento orientador da Reabilitação”, de Aníbal Costa sobre “A reabilitação de estruturas tradicionais” e de Ana Velosa Pró-Reitora da Universidade de Aveiro sobre “A reabilitação de revestimentos azulejares: imagem de marca de Ovar”. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)