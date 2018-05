Futebol distrital: Beira-Mar venceu Vista Alegre e continua a depender de si para segurar o segundo lugar (1-3) 27 mai 2018, 20:12 O Beira-Mar foi esta tarde à Vista Alegre vencer por 1-3, na penultima jornada do campeonato, segurando o segundo lugar, agora com 69 pontos. Ficha e vídeo



O São João de Ver venceu na Pampilhosa pela margem mínima, seguindo em terceiro com menos um pontos (mais informação).



Na Vista Alegre, o Beira-Mar, apesar da boa réplica dos locais, sobretudo na primeira parte, foi mais eficaz.



Ao intervalo, os visitantes venciam por 0-1, um golo alcançado aos 12 m na sequência de um livre apontado por Artur. Um defensor ainda tocou de cabeça, desviando a bola da trajectória do seu guarda-redes.



A equipa treinada por Ricardo Suíço, que fez o último jogo caseiro, poderia ter empatado num remate de fora da área de Alex, que acertou no poste.



Depois do intervalo, o Vista Alegre entrou mais acutilante. O central António causou perigo, de cabeça, após canto.



Mas seriam os visitantes a ampliar a vantagem aos 64m. Aparício, numa segunda bola, rematou rasteiro. Mérito para o livre apontado por Artur, o melhor jogador aurinegro esta tarde.



O beiramarense Alex foi chamado a jogo após paragem longa devido a lesão. Numa das incursões, assistiu Aranha que rematou forte, fazendo a bola entrar na baliza, novamente, com a ajuda de um defesa.



O Vista Alegre chegou ao golo de honra por intermédio de Cristiano, num canto ´ao cair´ do pano. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

