Despiste para a Ria na marginal Torreira - São Jacinto causa morte de mulher 27 mai 2018, 15:58 Uma viatura de passageiros caiu à ria, a meio da tarde, na estrada nacional 327, junto ao camping da Orbitur, à entrada da freguesia de São Jacinto, provocando a morte de uma ocupante.



Populares no local reportaram duas vítimas, uma das quais do sexo masculino, com cerca de 50 anos, estava fora de água, escapando ileso. No interior do carro ficou a acompanhante, mulher, retirada para a estrada já cadáver.



Bombeiros de Aveiro e da Murtosa, incluindo mergulhadores, foram ativados para prestar socorro. A viatura onde seguia o casal residente na zona de Gondomar ficou a 11 metros de profundidade.



A Polícia Marítima estavam também envolvida no resgate. O alerta foi dado pelas 15:17.

