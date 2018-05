Ílhavo e Oliveira do Bairro com referências nos prémios nacionais para os melhores museus 26 mai 2018, 15:09 Dois museus da região de Aveiro figuram entre os galardoados pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) nas suas distinções anuais.



O Museu Marítimo de Ílhavo recebe o ´Prémio Aplicação de Gestão e Multimédia´, enquanto que nos prémios ´Colecionador´

o Museu da Rádio - Radiolândia (Oliveira do Bairro) recebeu uma menção honrosa.



Em comunicado, o Turismo Centro de Portugal "congratula-se" com a entrega a museus do seu território de "alguns dos principais prémios".



A cerimónia decorreu ontem, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.



Os prémios estão divindidos em 25 categorias. "O Centro de Portugal esteve particularmente em evidência, não só porque o prémio principal, de Melhor Museu do Ano, distinguiu o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, no Tramagal, localizado nesta região, mas também pela extensa lista de galardões entregues a outros espaços museológicos do Centro."



"A diversidade dos museus que podem ser visitados no Centro de Portugal é um trunfo da região, do ponto de vista turístico. Uma região tão rica e com uma oferta tão alargada, que tem conseguido captar o interesse de cada vez mais visitantes, nacionais e internacionais, está felizmente representada nos seus espaços museológicos. Os turistas procuram, de forma crescente, produtos diferenciados e o património cultural e patrimonial é uma grande mais-valia", comentou Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, citado em nota de imprensa desta entidade.



Os prémios da Associação Portuguesa de Museologia distinguiram os seguintes museus do Centro de Portugal



Melhor Museu do Ano: Museu Metalúrgica Duarte Ferreira (Tramagal);

Prémio Instituição: Câmara Municipal de Mação - Instituto Terra e Memória;

Prémio Aplicação de Gestão e Multimédia: Museu Marítimo de Ílhavo e PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó (Condeixa-a-Nova); Menção Honrosa nesta categoria para o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição (Alenquer);

Prémio Filme de Divulgação: Centro de Interpretação da Batalha do Bussaco (Mortágua) e Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense (Sabugal);

Prémio Marketing Cultural: Museu de Leiria, com a exposição ReBelDes;

Prémio Inovação e Criatividade: Museu Municipal de Ourém;

Prémio Colecionador: Luís Pereira de Sampaio (Alcobaça); Menção Honrosa nesta categoria para Manuel Silva, pelo Museu da Rádio - Radiolândia (Oliveira do Bairro);

Prémio de trabalho de Museografia: Menção Honrosa nesta categoria para o Museu Judaico de Belmonte e para o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição (Alenquer);

Prémio Investigação: Polo Museológico de Vilar Formoso, Fronteira da Paz - Memorial aos refugiados e ao Cônsul Aristides Sousa Mendes; Menção Honrosa nesta categoria para o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira (Tramagal) e para o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha.

