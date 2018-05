Câmara de Aveiro apresenta proposta para novo Rossio a 30 de maio 25 mai 2018, 23:07 A Câmara de Aveiro agendou para 30 de maio, pelas 18:00, uma sessão pública de apresentação das ideias candidatas ao concurso público de ´conceção para a requalificação do Largo do Rossio e Praça General Humberto Delgado´.



O evento irá decorrer no pequeno auditório do Centro de Congressos de Aveiro, contando com uma exposição dos trabalhos a concurso no foyer.



"Nesta sessão a Câmara apresenta também a empresa que ganhou o concurso, sendo realizada a apresentação da ideia vencedora pelos responsáveis da Companhia, com base na qual vamos dar início à realização do projeto de execução", refere a edilidade em nota de imprensa. A intervenção escolhida pela autarquia para ´dar forma´ à requalificação da zona entre a chamada ´ponte praça´ e o jardim do Rossio enquadra-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA). A maioria PSD-CDS decidiu solicitar no concurso de ideias uma proposta também de estacionamento subterrâneo no atual espaço ajardinado, o que tem motivado polémica localmente. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

