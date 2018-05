A Assembleia Distrital do PSD de Aveiro reuniu-se esta noite no auditório do recinto de feiras de Aveiro para a tomada de posse dos novos orgãos distritais saídos das últimas eleições a que concorreu apenas uma lista liderada por Salvador Malheiro, autarca de Ovar.



O encontro serviu ainda para a apresentação das secções temáticas de Aveiro do Conselho Estratégico Nacional. A distrital aveirense fica com o pelouro do ambiente no âmbito dos grupos de trabalho criados após a eleição de Rui Rio. O presidente do partido marcou presença na Assembleia Distrital.



Apesar da sala ter sido preparada para os jornalistas, incluindo lugares reservados, a comunicação social acabaria por ser convidada a sair quando ainda estavam a ser chamados os dirigentes dos orgãos eleitos.



O PSD decidiu, assim, manter a Assembleia Distrital no seu modelo habitual de reunião interna de trabalho, sem a presença de elementos da imprensa.