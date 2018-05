De 25 de maio a 10 de junho o Museu da Cidade recebe a exposição “Malangatana à La Minuta”.

A mostra irá reunir desenhos espontâneos do pintor moçambicano Malangatana Valente Ngwenya, artista plástico e poeta moçambicano, conhecido internacionalmente pelo seu primeiro nome "Malangatana", considerado um dos maiores artistas africanos do nosso tempo, pintor que nunca esqueceu as suas origens (Moçambique).

Trata-se de uma exposição, organizada pela Universidade de Aveiro em colaboração com a Fundação Mário Soares e o apoio da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), com cerca de 30 inéditos do pintor moçambicano Malangatana. É um conjunto de reproduções de pinturas e de desenhos que foi fazendo para amigos, no dia-a-dia, que nunca foram expostos.

A proposta foi feita no âmbito do IV Congresso Internacional “Pelos mares da Língua Portuguesa”, que decorre na Universidade de Aveiro, entre 23 e 25 de maio de 2018 e que coincide igualmente com o dia de África (25 de maio).

A exposição poderá ser visitada de terça a domingo das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00.



