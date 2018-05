BE diz que há "muito abuso" na imposição do trabalho por turnos em Portugal (Ag. Lusa) 25 mai 2018, 18:09 "Este é o momento de nós em Portugal compreendermos o problema muito grande que está a acontecer com a laboração contínua e com o trabalho por turnos. Cada vez em mais setores há trabalho por turnos, há laboração contínua. Cada vez há mais riscos de saúde para os trabalhadores em Portugal, porque estamos a falar de quem trabalha noites, quem não tem fins de semana", disse Catarina Martins.



A coordenadora do BE falava aos jornalistas à porta da fábrica de rolhas de cortiça Diam, após um encontro com cerca de duas dezenas de trabalhadores daquela empresa de Santa Maria da Feira, que decidiu começar a ter laboração contínua contra a vontade dos funcionários (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)