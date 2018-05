“Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades” 25 mai 2018, 12:42 Durante o triénio 2018-2020 os Municípios de Ílhavo, Murtosa e Peniche irão dinamizar o projeto “Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades”. Este projeto de programação cultural em rede irá desenvolver um conjunto de atividades visando a valorização e divulgação do património cultural marítimo associado a cada um destes territórios. Os três Municípios – Ílhavo, Murtosa e Peniche – estão ligados pela temática do Mar e pelo que representa nas histórias locais, associadas à pesca longínqua, costeira e lagunar. É este passado comum, ainda presente nos dias de hoje nas atividades económicas, nas práticas, costumes e tradições de cada um destes territórios, que serve de base ao desenvolvimento deste projeto que congrega estes municípios numa rede de programação cultural no domínio artístico e do conhecimento.



Reconhecendo a especificidade dos diferentes tipos de pesca associados a cada território, e o potencial que o imaginário coletivo a eles associados pode ter na ótica da identidade territorial e da sua estruturação em rede, este projeto desenvolverá um conjunto de ações em torno dos seguintes temas: Gastronomia de Bordo; A Mulher na Comunidade Piscatória; Memória Social, Comunidades e Protagonistas; e Tradição da Construção e Manutenção Naval.



Prevê-se que no âmbito deste projeto intermunicipal, e ao longo dos próximos três anos, sejam realizados mais de 300 eventos, favorecendo o incremento do turismo cultural e o aumento da competitividade regional. Pretende-se que este projeto seja capaz de gerar uma oferta inovadora e atrativa contribuindo para o aumento de visitantes e das dormidas nos municípios participantes. O projeto “Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades” é financiado ao abrigo do programa Centro 2020.



Em Ílhavo, o “Territórios com História” tem sido âncora de várias ações, nomeadamente o projeto “Patrimónios Sonoros Marítimos”, que consiste no levantamento e divulgação do património sonoro associado à pesca do bacalhau, num desafio que o Museu Marítimo de Ílhavo lançou ao realizador Tiago Pereira e a Associação Música Portuguesa a Gostar Dela Própria; o “Mar Film Festival”, que decorreu no Museu Marítimo entre 19 e 21 de abril; e várias ações preparatórias do Festival Gastronomia de Bordo, que se realizará em Ílhavo, entre 14 e 18 de novembro.



Mais informações acerca deste projeto disponíveis, a partir de 30 de maio, em www.territorioscomhistoria.pt . Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)