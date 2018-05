A campanha "Europa na Minha Região" tem passagem pela escola secundária José Estêvão, em Aveiro.



O encontro marcado para 29 de maio servirá para a apresentação de um torneio de minigolfe para cegos ideializado por formandos dos cursos profissionais.



A campanha "Europa na Minha Região" incentiva os cidadãos a descobrirem projetos locais apoiados pela União Europeia no âmbito do Fundo Social Europeu / Programa de Ocupação Capital Humano (POCH) junto das entidades beneficiária através de um dia aberto.



Em Aveiro, o Agrupamento de Escolas José Estêvão irá mostrar o projeto de um torneio de minigolfe para cegos desenvolvido por alunos dos cursos profissionais de Desporto, de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, de Design Industrial, de Fotografia e de Serviços Jurídicos.



Além de regras para a modalidade que foram validadas e aprovadas por federações internacionais da modalidade, foram desenvolvidos tacos, bolas e pistas adaptadas, entretanto registadas as respetivas patentes, assim como um sistema informático de apoio à prática da modalidade e um portal na internet.



Os tacos as bolas e as pistas desenvolvidas pelos alunos permitem que o cego leia as pistas e seus obstáculos de forma sensorial táctil e audível.



O minigolfe para cegos foi premiado com menção honrosa pela Fundação Ilídio Pinho, em 2017 (mais informação).