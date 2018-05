O município de Albergaria-a-Velha organiza este sábado a 4ª edição da Mostra de Empreendedorismo Júnior.



Um evento inserido no projeto municipal Empreendedorismo nas Escolas que irá contar com a participação de mais de 800 estudantes do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico.



Segundo informa a edilidade, a Mostra dá oportunidade aos estudantes de apresentarem à comunidade os vários projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, que "incluem jogos, desafios e até ideias de negócio para angariar dinheiro para a sua turma."



Para além dos alunos e alunas, estão envolvidos 41 docentes no projeto.



A novidade do evento este ano é o espaço para apresentações em formato pitch, desenvolvidas pelos estudantes do 2º e 3º Ciclo.



Ao longo do ano letivo, tiveram de completar três desafios relativos à criação de uma ideia, o seu planeamento e comunicação.



Na manhã da Mostra vão pôr à prova os conhecimentos aprendidos e ver até que ponto conseguem convencer os visitantes da originalidade do seu projeto.



O programa "Empreendedorismo nas Escolas" tem como principal objetivo fomentar nos alunos e alunas o espírito de iniciativa, impulsionando atitudes pró-ativas em relação aos desafios que vão encontrar ao longo da vida.