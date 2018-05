Tribunal de Contas deu ´visto´ a contrato para pagar terrenos do parque de feiras 24 mai 2018, 22:43 A Câmara está em condições de liquidar uma dívida com 30 anos, que diz respeito à aquisição de terrenos onde se encontra atualmente implantado o parque de feiras.



O Tribunal de Contas comunicou o ´visto´ da escritura relativa ao chamado processo da ´Família Ramos´, ex-proprietária das parcelas.



O município poderá, assim,"resolver um velho problema" que já tinha merecido autorização da Assembleia Municipal e da Câmara nos últimos dois anos.



O acordo pressupõe a aquisição do terreno com uma área de 11.844 metros quadrados pelo valor de 900.920 euros.



A Câmara ficou a par do ´visto´ durante a reunião privada realizada esta quinta-feira.



A gestão deste processo foi assumida pelo atual presidente ainda no mandato anterior, tendo diligenciado junto dos proprietários para se executar o último acordo fechado entre 2009 e 2013, refere o comunicado divulgado no final dos trabalhos. A edilidade adianta que necessário também "colocar na devida ordem o processo administrativo, com o propósito de alcançar uma solução final que permitisse terminar com esta inadmissível pendência."



Agora preparam-se os "passos legais finais" tendo em vista celebração da escritura.

